شاهد..مدرجات ملعب فالنسيا خالية من الجماهير في دوري أبطال أوروبا

شهدت الفترة الأخيره حالة ذعر كبيرة بسبب فيروس الكورونا ، وخاصًا على الساحة الكروية التي تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير المحبة لكرة القدم، لذلك تم اتخاذ قرارات من قبل الاتحاد الأوربي لكرة القدم بمنع حضور الجمهور في المباريات القادمة ببطولة دوري أبطال

أوروبا.وتقام اليوم الثلاثاء مباراة مثيرة بين فالنسيا وأتالانتا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال، والتي ستقام بإسبانيا، على ملعب "ميستايا"، وهي أول مباراة ستتطبق بها قرار عدم حضور الجماهير في البطولة الأوروبية.



وفي نفس الوقت ستقام مباراة أخري بين فريق لايبزج الذي يستضيف نظيره توتنهام الإنجليزي، في اللقاء الذي سيقام بألمانيا وأيضًا ستكون المباراة خلف الأبواب المغلقة.

الجدير بالذكر أن انتهت مباراة الذهاب بين فالنسيا وأتالانتا، بفوز الأخير برباعية مقابل هدف في إيطاليا، بينما إنتهي لقاء توتنهام ولايبزج ، بتفوق الأخير بهدف نظيف علي صاحب الأرض توتنهام.