مشاهدة مباراة توتنهام ولايبزيغ في دوري أبطال أوروبا اليوم ( بث مباشر )

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في تمام العاشرة مساءً لملعب ريد بول أرينا لمتابعة مواجهة لايبزيج الألماني ضد توتنهام الإنجليزى ضمن مباريات إياب دور الـ 16 لمسابقة دورى أبطال أوروبا.

كانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين فى 19 فبراير الماضى وانتهت بفوز لايبزيج الألماني بهدف نظيف على ملعب توتنهام هوتسبير.

وكان قد تأهل توتنهام هوتسبير الإنجليزي إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، وتأهل لايبزبج الألماني إلى دور

الـ16 بعد تصدره المجموعة السابعة برصيد 11 نقطة.

يتصدر روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله 11 هدفا.

توتنهام تعادل في آخر مباراة له أمام بيرنلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت 7 مارس 2020 ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

توتنهام يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

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برصيد 41 نقطة من 29 مباراة.

في المقابل تعادل لايبزيج في اخر مباراة له أمام فولفسبورج بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت 7 مارس 2020 ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الألماني.

يحتل لايبزيج المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 50 نقطة من 25 مباراة.

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ملخص المباراة الماضية