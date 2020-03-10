إنبي 2001 يكتسح الاتحاد السكندري بخماسية في دوري الجمهورية

حقق فريق الشباب بإنبى تحت 18 سنة مواليد 2001 ، فوزاَ كبيراَ أمام نظيره الإتحاد السكندري بخمسة أهداف دون رد بملاعب نادى الإتحاد بالأسكندرية ، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون بدورى الجمهورية للناشئين . منافسات الجولة السادسة والعشرون بدورى الجمهورية للناشئين . أحرز خماسية إنبى : محمد النحاس هدفين ويوسف لبيب واحمد جمال وإبراهيم محمد لكل منهما هدفاَ. وإبراهيم محمد لكل منهما هدفاَ. بتلك النتيجة يواصل إنبى زحفه نحو قمة البطولة برصيد 56 نقطة في المركز الثانى ، بينما الزمالك يأتى فى المركز الأول برصيد 59 نقطة، بعد تعادله اليوم مع حرس الحدود.

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