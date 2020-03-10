اتحاد اليد يقرر تأجيل جميع المسابقات أيام الخميس والجمعة والسبت

قررت لجنه المسابقات العليا والمصغرة للاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم، تأجيل جميع لقاءات المسابقات المختلفة أيام الخميس والجمعة والسبت. لقاءات المسابقات المختلفة أيام الخميس والجمعة والسبت. وذلك نظًر لسوء الأحوال الجوية، حيث تشمل المباريات المؤجلة مسابقات دوري المحترفين ومرتبط ٢٠٠٢ محترفين والدوري الممتاز والدرجة الأولى وعمومي سيدات وبطولة ٢٠٠٦ للناشئين.

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