بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لانبي

اختتم فريق الكرة بنادي بيراميدز تدريباته اليوم، الثلاثاء، بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، لمواجهة نادي انبي. ويحل بيراميدز ضيفا على انبي في الخامسة والنصف من مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت في بداية مشوار الفريق وانطلاقة الدور الثاني من الدوري. الأربعاء على استاد بتروسبورت في بداية مشوار الفريق وانطلاقة الدور الثاني من الدوري. وخاض فريق الكرة مرانا قويا تحت قيادة المدرب أنتي تشاتشيتش الذي حرص على علاج الأخطاء التي ظهرت في مواجهة زاناكو الزامبي بكأس الكونفدرالية الأفريقية. قيادة المدرب أنتي تشاتشيتش الذي حرص على علاج الأخطاء التي ظهرت في مواجهة زاناكو الزامبي بكأس الكونفدرالية الأفريقية. ودخل الفريق في معسكر مغلق بأحد الفنادق حتى موعد اللقاء بعد اختيار القائمة من قبل الجهاز الفني.

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