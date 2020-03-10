رياضة | فيرنر يقود تشكيل لايبزيج ضد توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيرنر يقود تشكيل لايبزيج ضد توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق لايبزيج الألماني عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : بيتر جالوتشي.

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خط الدفاع : دايو أوبامكانو - لوكاس كلوسترمان - مارسيل هاليستنبيرج.

خط الوسط : كونراد لايمير - مارسيل سابيتزير - يمينا نوردي موكيلي - خوسيه أنجيلنو.

خط الهجوم : كريستوفر نكونكو - تيمو فيرنر - باتريك تشاك.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز لايبزيج بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الوايت هارت لين الجديد.