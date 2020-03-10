رياضة | تشكيل ناري لتوتنهام أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ناري لتوتنهام أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق لايبزيج الألماني في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لوريس.

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خط الدفاع : اورييه - داير - ألدرفاليد - تانجانجا.

خط الوسط : وينكس - سيسينيون - ديلي آلي - لاميلا - لوسيلسيو.

خط الهجوم : لوكاس مورا.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز لايبزيج بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الوايت هارت لين الجديد.