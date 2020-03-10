رياضة | احذر يا فايلر.. سموحة "الحارس الأمين" لرقم مانويل جوزيه التاريخي - واسأل "البدري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احذر يا فايلر.. سموحة "الحارس الأمين" لرقم مانويل جوزيه التاريخي - واسأل "البدري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره فريق سموحة السكندري مساء غدًا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 / 2020.

ويخوض فريق الأهلي مواجهة سموحة باحثا عن تحقيق انتصار جديد تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر وحصد 3 نقاط جديدة لمواصلة الابتعاد بصدارة الدوري الممتاز والاقتراب من حصد اللقب المحلي، حيث يتصدر ترتيب البطولة برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد سموحة بالمركز السابع برصيد 24 نقطة.

فايلر يستهدف معادلة رقم مانويل جوزيه

ويبحث السويسري رينيه فايلر عن مواصلة انتصاراته المتتالية مع الأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الحالي والوصول للفوز رقم 17، لمعادلة الرقم التاريخي المُسجل بإسم البرتغالي مانويل جوزيه المدرب الأسطوري للفريق الأحمر، صاحب أكبر سلسلة انتصارات متتالية مع الفريق بالدوري برصيد 17 انتصارًا حققها موسم 2004 / 2005.

وحقق "فايلر" 16 انتصارًا متتاليًا مع الأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الحالي، ولم يخسر أو يتعادل في أي مباراة، ويحتاج للفوز على سموحة في مباراة الغد لمعادلة رقم "جوزيه" التاريخي.

وجاءت انتصارات "فايلر" الـ16 مع الأهلي بالدوري كالتالي:

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(سموحة 1 -0، الانتاج الحربي 4 - 0 ، أسوان 5 - 1، الجونة 4 - 0، وادي دجلة 3 - 0، حرس الحدود 1-0، الإسماعيلي 1-0، الاتحاد السكندري 4 -0 ، المقاصة 2 - 0، نادي مصر 3 - 1، طنطا 5 - 0، المقاولون العرب 2 - 0، بيراميدز 2 - 1، طلائع الجيش 3 - 0، المصري 3 - 0، الزمالك 2 - 0).

سيناريو البدري يُهدد فايلر أمام سموحة

سبق وحرم سموحة مدرب الأهلي السابق حسام البدري من معادلة رقم الأسطورة مانويل جوزيه في موسم 2017 / 2018، وبعدما حقق "البدري" 16 انتصارًا متتاليًا بداية من الجولة 16 بالمسابقة المحلية، أوقف الفريق السكندري سلسلة انتصاراته المتتالية بالجولة 31 بالتعادل معه سلبيًا بدون أهداف، ليفشل في تكرار انجاز الخواجة البرتغالي.

ويخشي رينيه فايلر أن يتكرر "سيناريو البدري" في مباراة الغد بين الأهلي ضد سموحة، ويحرمه الفريق السكندري من معادلة الرقم التاريخي للبرتغالي "جوزيه" بإلحاق به أول تعادل أو هزيمة بالمسابقة المحلية.

ماذا قدم "فايلر" مع الأهلي؟

تولي رينيه فايلر القيادة الفنية لفريق الأهلي في أغسطس 2019، وقاد الفريق في 29 مباراة بمختلف البطولات، حقق 24 انتصارًا، وخسر مباراة وحيدة، وتعادل في 4 مباريات، سجل لاعبو الأحمر 69 هدفًا، واستقبلت شباكه 11 هدفًا، وحقق الفريق تحت قيادته "كلين شيت" في 19 مباراة.

يتصدر الأهلي تحت قيادة "فايلر" ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، كما قاد الفريق للتأهل لدور الـ16 بكأس مصر، وتوج مع الفريق بلقب بطولة السوبر المصري 2017 / 2018، وصعد بالفريق للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا وينتظر مواجهة الوداد المغربي.