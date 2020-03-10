رياضة | شطة يوضح موقف حضور الجماهير من نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شطة يوضح موقف حضور الجماهير من نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث عبدالمنعم شطة المدير التنفيذي السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم عن موقف الحضور الجماهيري في نهائي دوري أبطال افريقيا.

وتأهل لنصف النهائي كل من الزمالك مع الرجاء المغربي، والأهلي ضد الوداد المغربي.

وقال شطة في تصريحات خاصة"حتى الآن الوضع غير واضح لنا، لكن حال استمرار انتشار الفيروس سيتم خوض النهائي بدون جماهير أيا كان البلد الذي سيستضيف تلك المواجهة".

وشدد على أن الفترة المقبلة هامة ومصيرية على كافة المستويات وستتضح الصورة فيها بشكل أكبر.

وأوضح أن العديد من الدول قررت خوض المباريات بدون حضور الجماهير على مستوى أوروبا بسبب انتشار الفيروس.