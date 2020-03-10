رياضة | رسمياً.. صعود كفر الشيخ لدورة ترقي القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. صعود كفر الشيخ لدورة ترقي القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج الجولة الرابعة والعشرون لدوري القسم الثالث بالمجموعة الثامنة والتي أقيمت عصر اليوم عن فوز كفر الشيخ علي سيدي سالم بهدفين دون رد، ليقتنص بطاقة التأهل لدورة ترقي القسم الثالث المؤهل لدوري القسم الثاني، بعد تربعه علي قمة المجموعة برصيد 59 نقطة بفارق 8 نقاط عن صيد المحلة ثاني المجموعة.

وتعادل بليطم سلبيا مع سمنود، كما حسم التعادل المباراة بين مطوبس والحامول بهدف لكل منهما.

وهزم سبورتنج كاسل نظيره الزعفران بهدفين دون رد، كما فاز اتحاد بسيون علي شباس الشهداء بهدفين مقابل هدف، وفاز دسوق بثلاثية دون رد فريق مركز شباب الحنفي.

ترتيب المجموعة :-

1- كفر الشيخ 59 نقطة

2- صيد المحلة 51 نقطة

3- عثماثون طنطا 45 نقطة

4- الحامول 43 نقطة

5- سمنود 43 نقطة

6- سبورتنج كاسل 38 نقطة

7- دسوق 29 نقطة

8- شباس الشهداء 28 نقطة

9- بلطيم 24 نقطة

10- الزعفران 24 نقطة

11- مطوبس 24 نقطة

12- اتحاد بسيون 22 نقطة

13- سيدي سالم 21 نقطة

14- الحنفي 7 نقاط