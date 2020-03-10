رياضة | جوارديولا يحسم مصير مشاركة دي بروين أمام ارسنال في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يحسم مصير مشاركة دي بروين أمام ارسنال في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي مصير مشاركة البلجيكي كيفين دي بروين لاعب الفريق خلال مباراة ارسنال المقبلة.

حيث سيلتقي فريق مانشستر سيتي مع ارسنال مساء غدا الأربعاء على ملعب الاتحاد في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.