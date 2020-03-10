رياضة | مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإسباني.. تعرف على مواجهتي ريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإسباني.. تعرف على مواجهتي ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف مواجهات الدوري الإسباني الممتاز يوم الجمعة المقبل الموافق 13 من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة 28، والتي سوف تلعب دون الحضور الجماهيري.

ويقدم لكم الخليج 365 الرياضي مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإسباني الممتاز

مباريات الجمعة 13 مارس ريال مدريد ضد ايبار .. عند الساعة 10 بتوقيت القاهرة

مباريات السبت 14 مارس ليجانيس ضد بلد الوليد.. عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة فالنسيا وليفانتي .. عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة Advertisements برشلونة ومايوركا .. عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة سيلتا فيجو وفياريال.. عند الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة