رياضة | هالاند يعلن الحرب على مهاجم بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هالاند يعلن الحرب على مهاجم بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني على مستقبله مع الفريق الأصفر والمنافسة على قائمة الهدافين في البطولة خلال الفترة المقبلة.

وكان قد تعاقد فريق بوروسيا دورتموند مع هالاند خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية قادما من فريق ريد بول سالزبورج النمساوي.