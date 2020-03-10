رياضة | جوارديولا يعلق على احتمالية إقامة مباراة ريال مدريد بدون جماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يعلق على احتمالية إقامة مباراة ريال مدريد بدون جماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على احتمالية إقامة مباراة فريقه ضد ريال مدريد الاسبوع المقبل على ملعب الاتحاد في إطار منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بدون جماهير.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية : "‏في إسبانيا المباريات بدأت تلعب خلف الأبواب المغلقة كما الحال في إيطاليا، وأعتقد أن ذلك سيحدث هنا أيضا.