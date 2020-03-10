رياضة | تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة لاعبيه لمواجهة نادي انبي في بداية مشوار الفريق بالدور الثاني للدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي انبي في الخامسة والنصف من مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت في الدوري.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان - أحمد الشناوي - أحمد دعدور

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خط الدفاع: ولفريد كانون - أحمد أيمن منصور - علي جبر - عبد الله بكري - محمد حمدي - طارق طه

خط الوسط: عبد الله السعيد - عمر جابر - نبيل عماد دونجا - عمر العيوني - محمد فتحي - عبده لومالا - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة - إيريك تراوري - محمد فاروق

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.