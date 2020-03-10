رياضة | عاجل.. فايلر يستبعد 12 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فايلر يستبعد 12 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 12 لاعبا من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة سموحة مساء غد الأربعاء.

ويستضيف الأهلي نظيره سموحة في السابعة والنصف من مساء غد الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد فايلر كلا من :-

حمدي فتحي ومحمد محمود وسعد الدين سمير ورمضان صبحي ومحمود متولي وعلي معلول وجيرالدو دا كوستا بسبب الإصابة، وجونيور أجاي وياسر إبراهيم ومحمود "كهربا" للإيقاف، وصالح جمعة وشريف إكرامي لوجهة نظر فنية