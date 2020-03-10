رياضة | انتصار وحيد وإخفاقات بالجملة.. حمادة صدقي مدرب سموحة "فاشل" أمام الأهلي (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتصار وحيد وإخفاقات بالجملة.. حمادة صدقي مدرب سموحة "فاشل" أمام الأهلي (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الأهلي مواجهة قوية ضد نظيره سموحة، مساء غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد حسم تأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر فريق الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة حققها من 16 انتصارًا متتاليًا حيث لم يخسر أو يتعادل في أي مباراة، وسجل 45 هدفا واستقبلت شباكه 3 أهداف، بينما يحتل فريق سموحة المركز السابع برصيد 24 نقطة جمعها من 5 انتصارات و9 تعادلات و3 هزائم.

وتحمل مواجهة الغد رقم 23 بين الأهلي وسموحة، حيث سبق والتقي الفريقين في 22 مباراة، حقق المارد الأحمر 13 انتصارًا، مقابل 3 انتصارات للفريق السكندري، وتعادل الفريقين في 6 مباريات.

سجل لاعبو الأهلي 34 هدفًا في شباك سموحة، واستقبلت شباكه 17 هدفًا، ويتصدر عبد الله السعيد نجم الأحمر السابق وبيراميدز الحالي قائمة هدافي مباريات الفريقين وسجل 8 أهداف.

ماذا يفعل حمادة صدقي أمام الأهلي؟

يقود فريق سموحة في مباراته غدًا المدرب المصري حمادة صدقي، والذي يمتلك سجلا مخيبا من مواجهاته ضد الأهلي، حيث سبق والتقي مع المارد الأحمر في 11 مباراة مع 4 أندية (سموحة – وادي دجلة – إنبي – الجونة)، حقق انتصار وحيد، وخسر 6 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات.

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سجل لاعبو الأندية التي دربها "صدقي" 6 أهداف في الشباك الحمراء، مقابل 15 هدفًا للأهلي.

ولم يفز "صدقي" على الأهلي منذ 6 سنوات تقريبًا، وتحديدًا منذ 15 يوليو 2014، عندما قاد سموحة للفوز بنتيجة 2 / 1 على المارد الأحمر في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، وسجل ثنائية الفريق السكندري (أحمد حمودي)، بينما جاء هدف الأهلي عن طريق (عماد متعب).

حمادة صدقي قاد سموحة في 4 مباريات سابقة ضد الأهلي، خسر مباراة، وتعادل في مباراتين، وحقق فوز وحيد على المارد الأحمر، سجل الفريق السكندري هدفين، واستقبلت شباكه 5 أهداف.

أرقام حمادة صدقي مع سموحة

يذكر أن حمادة صدقي تولي القيادة الفنية لفريق سموحة في يناير الماضي، بعد رحيل حسام حسن عن تدريب الفريق السكندري بسبب سوء النتائج، وقاد "صدقي" الفريق في 4 مباريات، تعادل في 3 مباريات، وفاز في مباراة وحيدة، ولم يخسر أي مباراة حتي الآن.

أما في ولايته التدريبية الأولي مع سموحة موسم 2013 / 2014، قاد الفريق في 31 مباراة، حقق 17 انتصارًا، وخسر 7 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، سجل لاعبوه 51 هدفا، واستقبلت شباكه 37 هدفا.