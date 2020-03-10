الامارات | شركة أرامكو السعودية للنفط تدخل عالم الرياضة

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أرامكو السعودية للنفط تدخل عالم الرياضة والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أعلنت مجموعة أرامكو الثلاثاء توقيع عقد رعاية مع بطولة العالم للفورمولا واحد، في أول خطوة من هذا النوع في المجال الرياضي للشركة النفطية السعودية العملاقة.

وأفادت أرامكو في بيان عن "دخولها في رعاية عالمية طويلة الأجل مع +فورمولا 1+. وستعزز هذه الرعاية من حضور الشركة أمام جمهور عالمي يضم 500 مليون من المهتمين بسباقات السيارات. وتُعد هذه أول رعاية عالمية من قبل أرامكو السعودية لحدثٍ رياضيٍ ضخمٍ".

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وأوضحت الشركة ان الخطوة تشمل عرض علامتها التجارية في حلبات السباقات وعلى المنصات الرقمية ووسائل البث لرياضة الفئة الأولى.

وتعليقا على الخطوة، نقل بيان أرامكو عن رئيسها أمين الناصر قوله "هذه الشراكات مهمة لمساعدتنا في تحقيق أهدافنا المرتبطة باستدامة الطلب على النفط، وكذلك زيادة الوعي العالمي بالدور الريادي لأرامكو".

وتأتي هذه الخطوة في ظل استثمارات سعودية متزايدة في مجال الرياضة، والتي تندرج في إطار "رؤية 2030" للمملكة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.

واستضافت السعودية في الأشهر الماضية سلسلة من الأحداث الرياضية مثل منافسات كأس السوبر الإيطالية والإسبانية في كرة القدم، إضافة الى رالي دكار الصحراوي في مطلع العام الحالي.

ومن المقرر ان تنطلق نسخة 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد نهاية الأسبوع الحالي في أستراليا.