شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة السلة يقرر اقامة المباريات المقبلة بدون حضور جماهيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قرر الاتحاد المصري لكرة السلة استمرار قرار اقامة المباريات المقبلة بدون حضور جماهيري وحتى اشعار آخر وعلى جميع الأندية مراعاة التعليمات. وذكر بيان صادر عن الاتحاد أن هذا القرار جاء عقب قرار وزارة الشباب والرياضة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد» الصادر بقرار مجلس الوزراء وحفاظًا على سلامة جماهير كرة السلة في هذه الظروف الخاصة التي تستوجب اتخاذ كافة التدابير في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا والذي يعاني منه العالم اجمع واستجابة لهذه التعليمات الخاصة في هذا الشأن

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