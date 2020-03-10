شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الأولمبية: لا يوجد قرار بوقف النشاط الرياضي في مصر.. ولا نفكر بهذا الأمر حاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أنه لا يوجد قرار بوقف النشاط الرياضي في مصر ولا يوجد تفكير في هذا الأمر حاليا.

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وقال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية -في تصريح اليوم الثلاثاء- إن اللجنة الأولمبية المصرية ملتزمة بقرار مجلس الوزراء وقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذ خلال الفترة الحالية بشأن مرض كورونا، ولا يوجد داعي لوقف النشاط الرياضي حاليا والأمر يتلخص في بعض التدابير الإحترازية لمواجهة مرض كورونا.

وشدد على أن اللجنة تقدر جيدا أهمية النشاط الرياضي والحفاظ على لاعبينا واستعداداتهم والحفاظ عليهم من كافة المخاطر وتقدر المسئولية الملقاه على عاتقها جيدا ولكنها لم توقف النشاط الرياضي ولم تدرس ذلك نهائيا، وأشار إلى أن هناك تواصلا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجميع الجهات المعنية لأن اللجنة الأولمبية تحرص على الصالح العام للرياضة المصرية.

وأوضح حطب أن اللجنة تتابع كل الأنشطة الرياضية في كل الاتحادات الرياضية وتتواصل مع جميع المسئولين من أجل التدابير اللازمة والتي تحافظ على إستمرار النشاط الرياضي المصري وأيضا الحفاظ على اللاعبين والمدربين وجميع عناصر الرياضة.