شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابي يحسم مواجهة المقاولون وطلائع الجيش في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تعادل فريق المقاولون العرب أمام ضيفه طلائع الجيش بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت اليوم، الثلاثاء، على إستاد المقاولون العرب بالجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.
شهدت المباراة احتساب الحكم سعيد حمزة، أول ضربة جزاء بتقنية الفيديو في مسابقة الدوري، حيث أشار الحكم باحتساب ضربة جزاء لصالح المقاولون بداعي لمسة يد ضد مدافع طلائع الجيش بعد اللجوء لتقنية الفيديو.
وسجل التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب المقاولون، ضربة الجزاء وهدف التقدم لصالح فريقه، في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.
واحتسب الحكم أيضا ضربة جزاء لطلائع الجيش، نتيجة لمسة يد ضد لاعب المقاولون، معروف يوسف، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، ليسجل محمد ناصف هدف التعادل في الدقيقة 84.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 33 نقطة، في المركز الثاني، ورصيد طلائع الجيش إلى 17 نقطة في المركز الرابع عشر.
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