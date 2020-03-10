هالاند: أعمل لأصبح أفضل لاعب في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

أكد مهاجم ​بوروسيا دورتموند​، ​إيرلينغ هالاند​، أنه يطمح لكي يصبح أفضل لاعب في العالم مستقبلاً.



وصرح هالاند لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أريد أن أكون أفضل هداف في ​الدوري الألماني​، ولكنني لست من الأشخاص الذين يفكرون في الأرقام القياسية، إنها ليست لي".

وأضاف النرويجي: "أفكر في فريقي ومساعدتهم بأفضل ما أستطيع، هذا كل ما في الأمر، أحاول العمل بجد قدر الإمكان لكي أصبح أفضل لاعب في العالم.. أنا أعمل كثيرًا بقدر ما أستطيع، وبقدر ما يتحمله جسدي".