شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صدمة كبيرة في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020 يخوض ريال مدريد مباراته أمام مانشستر سيتي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم 17 آذار الجاري بغياب الحارس تيبو كورتوا والمدافع مارسيلو.

ونقلت رويترز عن النادي الإسباني تأكيده اليوم تعرض كورتوا لإصابة في الفخذ ومعاناة مارسيلو من مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية. وذكرت تقارير محلية أن الثنائي سيغيب عن لقاء إيبار في الدوري المحلي يوم الجمعة وكذلك مواجهة سيتي الحاسمة على بطاقة الصعود لدور الثمانية.

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