كلوب: لن أتحدث عن كورونا كمدرب بل كإنسان ومهما كان القرار سنحترمه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

أشار مدرب ​ليفربول​ ​يورغن كلوب​ إلى أن قائد الفريق ​جوردان هندرسون​ تعافى من الإصابة دون أن يؤكد مشاركته بمواجهة ​أتلتيكو مدريد​ بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وغاب قائد الريدز في الفترة الماضية بسبب الإصابة، كما افتقد الفريق في المباراة الأخيرة له بالدوري الممتاز.

ولدى سؤاله عن مستجدات تفشي فيروس كورونا، أوضح الالماني: "الأمر لا يتعلق بي كمدرب، بل كإنسان، بعض الأشياء أكثر أهمية من كرة القدم وأدركنا ذلك في هذه اللحظة، يجب أن نجد حلا لذلك، ولا أملك معلومات كافية".

وتابع كلوب: "مهما كان القرار سنحترمه، من الواضح أننا سنتقبله لكن لا أعرف ما إذا كان سيعد قرار منطقيا في هذه اللحظة، هكذا هو الأمر".