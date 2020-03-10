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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب: لن أتحدث عن كورونا كمدرب بل كإنسان ومهما كان القرار سنحترمه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
أشار مدرب ليفربول يورغن كلوب إلى أن قائد الفريق جوردان هندرسون تعافى من الإصابة دون أن يؤكد مشاركته بمواجهة أتلتيكو مدريد بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وغاب قائد الريدز في الفترة الماضية بسبب الإصابة، كما افتقد الفريق في المباراة الأخيرة له بالدوري الممتاز.
ولدى سؤاله عن مستجدات تفشي فيروس كورونا، أوضح الالماني: "الأمر لا يتعلق بي كمدرب، بل كإنسان، بعض الأشياء أكثر أهمية من كرة القدم وأدركنا ذلك في هذه اللحظة، يجب أن نجد حلا لذلك، ولا أملك معلومات كافية".
وتابع كلوب: "مهما كان القرار سنحترمه، من الواضح أننا سنتقبله لكن لا أعرف ما إذا كان سيعد قرار منطقيا في هذه اللحظة، هكذا هو الأمر".
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