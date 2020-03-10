العين يعبر الى نهائي كأس رئيس الامارات بفوزه الصعب على الشارقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

تمكن فريق ​العين​ من تحقيق فوزاً ثميناً على مضيفه ​الشارقة​، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي.



بدأت المباراة بهدف مبكر للاعبي العين عن طريق بالاج دجودجاك بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو ليحتسب الهدف بعدم وجود تسلل على اللاعب جمال معروف، في الدقيقة الثالثة.

وأدرك لاعبو الشارقة التعادل في الدقيقة 11، بعد انطلاقة رائعة من كايو فيرنانديز أرسل عرضية أرضية وصلت ماركوس ميلوني الذي استلم الكرة وسدد كرة أرضية قوية سكنت شباك العين، وسجل لاعبو العين الهدف الثاني في الدقيقة 31، بعد تسديدة صاروخية رائعة من باويرزهان إسلام خان من على حدود منطقة جزاء الشارقة من جهة اليسار سكنت أقصى الزاوية اليمنى للشباك، وأضاف الفريق الفائز الهدف الثالث في مرمى الشارقة، بعد مرور رائع من كايو كانيدو من الجهة اليسرى أرسل عرضية إلى باويرزهان إسلام خان، ليسدد كرة يتصدى لها عادل الحوسني ليتابعها كايو في الشباك بالدقيقة 37، بينما تمكن فيرنانديز من تسجيل الهدف الثاني للشارقة في الدقيقة 41.