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ميسي يريد الإطاحة بسيتيين ويحدّد بديله

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

كشف موقع "دون بالون" أن النجم الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ لا يرغب في بقاء المدرب الحالي ​كيكي سيتيين​ على رأس الجهاز الفني للبلاوغرانا في الموسم المقبل.

وكان سيتيين قد إستلم مهمّة تدريب الفريق الكتالوني منتصف الموسم الجاري، خلفا للمدرب إرنيستو فالفيردي، لكن نتائج الفريق في الفترة الأخيرة لم تكن على ما يرام، خصوصا بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بلباو من الدور ربع النهائي، وخسارة الكلاسيكو أمام .

وأضاف الموقع أن ميسي يرغب في التعاقد مع المدير الفني الحالي لنادي ريفر بلايت الأرجنتيني ​مارسيلو غالاردو​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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