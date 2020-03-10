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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميسي يريد الإطاحة بسيتيين ويحدّد بديله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
كشف موقع "دون بالون" أن النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لا يرغب في بقاء المدرب الحالي كيكي سيتيين على رأس الجهاز الفني للبلاوغرانا في الموسم المقبل.
وكان سيتيين قد إستلم مهمّة تدريب الفريق الكتالوني منتصف الموسم الجاري، خلفا للمدرب إرنيستو فالفيردي، لكن نتائج الفريق في الفترة الأخيرة لم تكن على ما يرام، خصوصا بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بلباو من الدور ربع النهائي، وخسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.
وأضاف الموقع أن ميسي يرغب في التعاقد مع المدير الفني الحالي لنادي ريفر بلايت الأرجنتيني مارسيلو غالاردو.
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