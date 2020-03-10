الاتحاديون يحتفلون بعودة المولد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة
دخل لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فهد المولد الفترة القانونية التي تجيز له التدريب في ناديه، حيث يفصل اللاعب عن انتهاء فترة العقوبة المفروضة عليه من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات شهرين، وهو ما يسمح له بالعودة للتدريبات استعدادا للمشاركة الرسمية مع فريقه.
وتواجد المولد أمس في مقر النادي، فيما اجتمع به الجهازان الفني والإداري كما احتفى به زملاؤه وكافة أطقم الفريق الأول عقب إنهائه برنامجا تدريبيا خاصا خاضه في فرنسا لمدة 22 يوما.
وكان اللاعب قد أوقف عن ممارسة اللعب في 29 مايو 2019 لثبوت تعاطيه مادة محظورة وتنازله حينها عن حقه في فتح العينة الثانية حتى لا تتضاعف عقوبته.
وفي إطار الخطوات الوقائية لحماية اللاعبين من فيروس كورونا، احتفظت إدارة النادي بجوازات سفر اللاعبين حتى لا يتمكن أي منهم من السفر خارج المملكة خلال الأسابيع المقبلة.
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