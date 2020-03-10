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ضمك يغري الهلال للضغط على النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

لن يقبل الهلال بغير الفوز فقط عندما يحل في الـ4:10 من مساء اليوم ضيفا على ضمك بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة ضمن الجولة الـ22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك حتى لا يسمح لملاحقيه وأقربهم النصر الوصيف من الاقتراب منه.

وينفرد الهلال بصدارة الدوري برصيد 50 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن النصر الثاني، لذلك يريد الضغط على الأخير من خلال الاحتفاظ بذات الفارق أو توسيعه.

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على الورق، يغيب التكافؤ تماما عن المواجهة التي تجمع القمة بالقاع، وإذا كان الهلال متصدرا للترتيب، فإن ضمك يحتل المركز الـ15 قبل الأخير برصيد 17 نقطة.

ويبحث صاحب الأرض وسط غياب الجمهور، عن طوق نجاة وإحداث مفاجأة من خلال تعطيل قطار الهلال تماما كما فعلها من قبل عندما أطاح بالنصر من الصدارة بالتعادل معه 1-1، معتمدا على ارتفاع وتيرة الأداء لديه بعد فترة الانتقالات الشتوية بقيادة مدربه نور الدين بن زكري الذي عمل على تغيير جلد الفريق بنسبة 80%.

وينتظر أن يعتمد بن زكري على خطة دفاعية محكمة، كونه يعي الطريقة الهجومية التي يعتمدها مدرب الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو.