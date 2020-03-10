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عقدة الأهلي تنذر بإضعاف التعاون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نواف الجبني - الرياض

يحل الأهلي ضيفا على التعاون ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وعانى التعاون كثيرا في الموسم الحالي بالدوري، حيث لم يذق طعم الانتصار في آخر 7 جولات مكتفيا بتحقيق 4 نقاط من أصل 28 نقطة، ومما يزيد من صعوبة وضعه اليوم، فشله في الفترة الأخيرة في الفوز على الأهلي تحديدا، ويعود آخر فوز له على الأهلي في بريدة إلى عام 2012 عندما فاز 2-1، ثم فاز عليه في جدة عام 2013 بالنتيجة نفسها كآخر فوز له بتاريخ مواجهات الفريقين، حيث التقيا بعد ذلك في 12 مباراة كسب منها الأهلي 6 وحضر التعادل في المواجهات الست الأخرى.

كما يتفوق الأهلي في الهجوم والدفاع والنقاط والمراكز (37 نقطة في المركز الثالث) بفارق 8 نقاط عن التعاون الثامن.

ولم يحقق المدرب الجديد للتعاون البرتغالي فيتور كامبيلوس أي فوز في الدوري منذ توليه زمام الأمور عكس دوري أبطال آسيا الذي حقق فيه الفوز مرتين.

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وعلى عكس مدرب التعاون، نجح مدرب الأهلي الجديد الصربي فالدان ميلويفيتش في تحقيق الفوزفي أول مباراة قاد فيها الفريق، وذلك على حساب الفيحاء 1-0 في الجولة السابقة.

الفيحاء وأبها

يستضيف الفيحاء بملعب مدينة المجمعة الرياضية نظيره أبها، طمعا في زيادة رصيده، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 27 نقطة، وهو رصيد أبها نفسه الذي يحتل المركز العاشر بفارق الأهداف.

الفائز في اللقاء سيبتعد بشكل كبير عن مراكز المهددين بالهبوط.

وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 1-1، كما أن نتيجة التعادل كثيرا ما حضرت في لقاءاتهما، حيث سبق وأن تواجها في دوري الأولى وتعادلا 4 مرات في 8 مواجهات، فيما كسب كل منهما لقاءين.