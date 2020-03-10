النصر يتشبث بقشة الرائد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز الأسمري - الرياض
يتشبث حامل لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فريق النصر بفرصه الضئيلة في الاحتفاظ باللقب عندما يستضيف الرائد اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن الجولة الـ 22. ويدخل النصر اللقاء وهو عائد من خسارة ثقيلة على يد الفيصلي 2-3 ، واتسع الفارق النقطي بينه وبين الهلال المتصدر إلى 8 نقاط، مما يصعب مهمته في بقية الجولات واعتبارها مصيرية على أمل تعثر الهلال.
ويملك النصر صاحب المركز الثاني 42 نقطة.
أما الرائد صاحب المركز السادس برصيد 32 نقطة، فرغم ضعفه أمام النصر من خلال المواجهات السابقة، إلا أنه يطمح مع مدربه بيسنيك هاسي لاستغلال الحالة الفنية المتذبذبة لخصمه اليوم، والعودة إلى بريدة بالنقاط الثلاث، خاصة أن النصر سيفتقد كغيره من الفرق ورقة الجمهور بعد قرار منع دخول الجمهور كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا. كما يحلم الرائد من الاقتراب من مركز يؤهله لحجز مقعد بدوري أبطال آسيا في نسخته المقبلة.
قبل المواجهة
- تواجها في دوري المحترفين 23 مرة، فاز النصر 19 مرة، والرائد مرة واحدة وتعادلا 3 مرات.
- الفوز الوحيد للرائد على النصر كان عام 2016 بنتيجة 2-1، سجلهما إسماعيل بانقورا وجفين البيشي.
- يفتقد النصر بيتروس ومادو والخيبري ويستعيد هدافه المبعد بقرار إداري عبدالرزاق حمدالله.
- مباراة الدور الأول في بريدة انتهت لصالح النصر 2-0.
- سجل النصر 36 هدفا في الدوري، وهو ذات عدد الأهداف التي استقبلها مرمى الرائد وحارسه عزالدين دوخة.
- الفارق النقطي بين الفريقين 10 نقاط لصالح النصر الذي يملك 42 نقطة، مقابل 32 للرائد.
- لا يزال النصر الأقوى دفاعا في الدوري من واقع تلقي مرماه 15 هدفا.
- يعاني الرائد كثيرا في الدفاع من خلال تلقي مرماه 36 هدفا مقابل تسجيل هجومه 29 هدفا.
- النصر خسر في الجولة الماضية أمام الفيصلي 3-2، فيما تعادل الرائد مع الفتح 0-0
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