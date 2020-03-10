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الاتحاد يؤمل في كاريلي لغزو فرسان مكة

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الاتحاد يؤمل في كاريلي لغزو فرسان مكة
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- بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

يستضيف الاتحاد اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة، نظيره الوحدة بالجولة الـ22 من دوري كأس الأمير للمحترفين.

ويدخل الاتحاد المواجهة ساعيا لرد اعتباره أمام فرسان مكة الذين ألحقوا به الهزيمة 1-0 في الدور الأول، كما تمثل المواجهة تحديا خاصا لمدربه فابيو كاريلي المطالب بتحقيق الفوز على فريقه السابق الوحدة. وسيعمل كاريلي لخطف كامل النقاط لتحسين وضع الفريق بسلم الترتيب العام وتعويض التعادل 1-1 في الجولة الماضية مع الحزم.

ويحتل الاتحاد المركز الـ12 برصيد 23 نقطة.

أما الوحدة الذي لا يزال يتأرجح بين الفوز والخسارة، فيقدم مستويات وصفت بالجيدة من قبل النقاد والفنيين. ويطمح فرسان مكة بقيادة المدرب دانيال كارينيو للقفز إلى المركز الثالث، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

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الاتفاق والشباب

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يستقبل الاتفاق صاحب الـ26 نقطة في المركز الـ11، ضيفه الشباب السابع برصيد 31 نقطة.

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وينشد الاتفاق تعويض خسارته الأخيرة أمام الهلال والابتعاد عن مناطق الهبوط، وسيعمل مدربه الوطني خالد العطوي للاستفادة من خدمات التونسي نعيم السيليتي العائد من الإصابة.

في حين تظهر رغبة مدرب الشباب الإسباني لويس غارسيا في استغلال العامل النفسي للاعبيه عقب الفوز العريض على العدالة في الجولة الماضية بنتيجة 4-0، واستغلال تباطؤ دفاع الاتفاق.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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