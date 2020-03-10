410 ملايين ريال ديون وقضايا خارجية على الأندية السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
أحاطت أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بحجم الديون والمطالبات الخارجية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي تصل إلى 410 ملايين ريال.
وكان وزير الرياضة اجتمع أمس الأول مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وحسب مصادر الصحيفة فإن وزارة الرياضة ستتكفل بقضايا الأندية حتى تاريخ 30 يونيو 2019 الماضي، فيما سيكون على الأندية التصدي للقضايا والديون الخارجية من بعد هذا التاريخ.
كما ينتظر أن يصدر اتحاد كرة القدم بناء على نتائج الاجتماع قرارا باستمرار مشاركة اللاعبين الأجانب السبعة بكل ناد لمدة موسمين آخرين، بجانب اعتماد قرار إعادة الصافرة للحكام المحليين في الجولات المقبلة، في ظل صعوبة دخول حكام من دول أخرى في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد في معظم أنحاء العالم، حيث ستوكل إليهم إدارة معظم المباريات إن لم يكن جميعها.
وكانت الأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة القدم كلفت طواقم تحكيم سعودية بإدارة مواجهتي الاتحاد والشباب ذهابا وإيابا ضمن نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية.
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