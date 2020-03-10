شكرا لقرائتكم الجبلاية: مباراتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بدون جمهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة ، ان مباراتي الاهلي والزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد والرجاء المغربيين ستقاما بدون جمهور وفقا للمعطيات الحالية والإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا .
ويلعب الاهلي والزمالك مع بطلا المغرب أوائل مايو المقبل في صهاب نصف نهائي أبطال أفريقيا على أن يقام لقاء العودة بعدها بأسبوع.
وأوضح مسئولو الجبلاية ان قرار اقامة المباريات بدون جمهور الذي تم اعلانه ينطبق علي مباريات المنتخب الوطني وكذلك مباريات الاندية المصرية في بطولات افريقيا وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز .
وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا للتأكيد على إقامة مباريات الدورى المقبلة بدون جمهور بسبب فيروس كورونا المستجد، وجاء نص البيان كالتالى :" حفاظا على سلامة جماهير الكرة المصرية في هذه الظروف الخاصة التي تستوجب اتخاذ كافة التدابير في مواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" الذي يعاني منه العالم أجمع، واستجابة للتعليمات الخاصة بهذا الشأن ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباريات المقبلة بدون حضور جماهيري وحتى إشعار آخر".
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