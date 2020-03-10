شكرا لقرائتكم وزير الرياضة بعد اجتماعه مع كاف: مباريات المنتخب والأهلي والزمالك بدون جماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن هناك جلسة جمعت بينه وبين مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم خلال الساعات الماضية تم خلالها الاتفاق على تفعيل اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقى وكذلك توجيه الشكر للحكومة المصرية لدورها الرائع فى تنظيم بطولتى أمم إفريقيا للكبار وتحت 23 سنة، وقال صبحى أن النشاط الرياضى بمصر مُستمر لكن دون تجمعات جماهيرية كإجراء إحترازى حفاظا على صحة الجماهير

ويستعد الفراعنة لمواجهة توجو يومى 26 و29 مارس الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وتحتل جزر القمر قمة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط وكينيا في المركز الثاني برصيد نقطتين ومنتخب مصر في المركز الثالث بنفس الرصيد وتوجو في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

وأضاف صبحى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ان المباريات تقام فى مواعيدها ولكن دون حضور جماهيرى سواء المحلية أو الإفريقية ، موضحاً أن مباراة توجو تندرج تحت السياق و المبدأ بما لا يخالف قرار مجلس الوزراء.

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وتأتي تصريحات وزير الرياضة بعد بيانه الأخير الخاص بالتجمعات فى المحافل الرياضية، وضرورة مراعاة تخفيف الأعداد المسموح بتواجدها في الملاعب أثناء الأحداث الرياضية، كنوع من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب بالتنسيق مع اتحاد الكرة على سفر المنتخب الوطني بطائرة خاصة إلى توجو بسبب ضيق الوقت وتوفير الوقت في رحلة السفر خاصة أن التوجه بالطائرة الخاصة سيوفر أكثر من 24 ساعة حيث أن السفر العادي يتطلب ترانزيت في أثيوبيا والسفر بعد ذلك إلى توجو وهو ما يزيد من حالة الإرهاق والإصابات بين اللاعبين.

من ناحية أخرى، أصدر اتحاد الكرة بيانًا رسميًا للتأكيد على إقامة مباريات الدورى المقبلة بدون جمهور بسبب فيروس كورونا ، وجاء نص البيان كالتالى: "حفاظا على سلامة جماهير الكرة المصرية فى هذه الظروف الخاصة التى تستوجب اتخاذ كافة التدابير فى مواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" الذى يعانى منه العالم أجمع، واستجابة للتعليمات الخاصة بهذا الشأن، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم إقامة المباريات المقبلة بدون حضور جماهيرى وحتى إشعار آخر".