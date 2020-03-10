شكرا لقرائتكم الاتحاد الأوروبي: يورو 2020 ستقام في موعدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التكهنات بأن بطولة أمم أوروبا سيتم قريبا تأجيلها حتى 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكر الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) : ستنطلق منافسات يورو 2020 يوم 12 يونيو 2020 في روما. الاتحاد الأوروبي في تواصل دائم مع السلطات الدولية والمحلية التي لها علاقة بفيروس كورونا وتطوراته. هذا الأمر تحت المراجعة الدائمة.

وأفادت العديد من وسائل الإعلام أن البطولة التي تستمر لمدة شهر وتقام في 12 دولة ربما لا تقام في موعدها المحدد بسبب انتشار فيروس كورونا.