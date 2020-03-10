موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في إياب دوري الأبطال.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول الإنجليزي، نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، في العاشرة مساء الأربعاء، على ملعب "أنفيلد"، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان أتلتيكو مدريد، قد فاز في مباراة الذهاب في إسبانيا بهدف دون رد، ويحتاج الريدز للفوز بفارق هدفين لضمان التأهل، على الجانب الأخر يكفي أتلتيكو التعادل أو حتى الخسارة بأي نتيجة بفارق هدف أكبر من (1-0).

ويخوض الريدز حامل اللقب، قمة الأربعاء بكامل نجومه خاصة بعد تألق النجم السنغالى ساديو مانى، والمصري محمد صلاح، منذ أيام أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي، حيث سجل كل منهما هدفا.

على الجانب الأخر، يعانى الروخى بلانكوس تحت قيادة سيميوني من سوء حظ غريب فى مباريات الفريق لدوري أبطال أوروبا، لعل البطولة الأبرز عام 2014 التى كان الفريق في طريقه للفوز بها، قبل أن يدخل سيرجيو راموس قائد الفريق الملكي ويعيد المباراة لنقطة الصفر بهدف قاتل، ثم فوز الريال 4-1 في الأشواط الإضافية.

أيضا الموسم الماضي فاز أتلتيكو مدريد على يوفنتوس 2-0 فى مباراة الذهاب للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، قبل الخسارة بشكل مفاجئ بهاتريك الأسطورة كريستيانو رونالدو.

التشكيل المتوقع لليفربول

يعاني ليفربول من غياب الحارس البرازيلي أليسون بيكر للإصابة

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ومن المنتظر أن يبدأ كلوب بالتشكيل التالي:

أدريان

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

جورجينيو فينالدوم - فابينيو - أليكس أوكسليد تشامبرلين

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

تشكيل أتلتيكو مدريد

لا غيابات في أتلتيكو مدريد قبل موقعة الآنفيلد ضد ليفربول ، لكن قد يفتقد الروخيبلانكوس لتوماس ليمار فقط إذا لم يتعافى من الإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ سيميوني بنفس تشكيله المعتاد.

يان أوبلاك

رينان لودي - فيليبي - ستيفان سافيتش - كيران تريبيير

جواو فليكس - كوكي - توماس بارتي - ساؤول نيجيز

ألفارو موراتا - أنخيل كوريا

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN Sports HD 2.