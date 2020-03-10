إقامة مباريات الدوري المصري بدون جماهير بسبب كورونا

أصدرت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، قراراً بإقامة مباريات الدوري المصري الممتاز بدون جماهير، ويأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على سلامة الجماهير المشجعة من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقد جاء هذا القرار عبر بيان أصدره اتحاد الكرة وجاء في هذا البيان: “حفاظا على سلامة جماهير الكرة المصرية في هذه الظروف الخاصة التي تستوجب اتخاذ كافة التدابير في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا الذي يعاني منه العالم أجمع، واستجابة للتعليمات الخاصة بهذا الشأن، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباريات المقبلة بدون حضور جماهيري وحتى إشعار آخر”.

تجدر الإشارة أن قامت جميع دول العالم باتخاذ إجراءات وقائية في الملاعب الرياضية في جميع الألعاب للحفاظ على جماهيرها من انتقال عدوى فيروس كورونا.