شكرا لقرائتكم خبر عن "عاش يا بطل".. عصام الحضرى يمارس تدريبات قاسية في الجيم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عصام الحضرى، نجم حراسة مرمى منتخب مصر السابق، على مشاركة جمهوره "فيديو" خلال قيامه بالتدريبات في الجيم، على الرغم من إعلان اعتزاله إلا أنه ما زال محافظًا على لياقته البدنية.

انهالت التعليقات من متابعي الحضرى: "آه يا ليالى يا ليالى الحضرى السد العالى.. أرقص ياحضرى أرقص ياحضرى"، وعلق آخر: "عاش يا بطل".





ويستحق عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر الأسبق لقب الحارس الأعظم فى تاريخ الكرة المصرية بفضل أرقامه القياسية وتاريخه الطويل مع الساحرة المستديرة سواء بقميص المنتخب الوطنى أو الأندية التى لعب لها، واحتفل في فبراير الماضى بعيد ميلاده الـ47، وكان الاتحاد الدولى أعلن نهاية العام الماضى عن تواجد "قفازات" عصام الحضرى أسطورة حراسة المرمى فى مصر ضمن معروضات "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الفيفا.

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صنع الحضرى تاريخه الأكبر مع الأهلى نادى القرن الأفريقى، حيث قاد الفريق الأحمر للاستحواذ على أغلب البطولات التى يشارك فيها سواء المحلية أو الأفريقية، وحقق معه 23 لقبا تنوعت ما بين 8 ألقاب للدورى المصرى بدأت مع موسمه الأول 1996-1997، وحتى قبل رحيله عنه عام 2008، و3 ألقاب لكأس مصر، و4 للسوبر المصري، بجانب لقبين لبطولة النخبة العربية 1997، و1998، و3 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا 2001 و2005 و2006، ومثلها للسوبر الأفريقى، بجانب برونزية كأس العالم للأندية 2006.