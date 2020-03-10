الأولمبي يقترب من مواجهة البرازيل والأرجنتين ورفض كرواتيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مسئولو اتحاد الكرة من إنهاء جميع الاتفاقات الخاصة بإقامة دورة ودية في شهر مارس الجاري للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب بمشاركة منتخبات البرازيل والأرجنتين وكرواتيا بالقاهرة خلال المعسكر المقرر انطلاقه في الفترة من 23 حتي 31 مارس الجاري في إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو حيث ستلعب مصر مع الأرجنتين والبرازيل بينما تلعب كرواتيا مع البرازيل والأرجنتين وتقرر عدم مواجهة الأرجنتين مع البرازيل.
وقرر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، إعلان قائمة المنتخب يوم 18 مارس الجارى استعدادًا للمعسكر المقبل، ضمن برنامج الإعداد قبل أولمبياد طوكيو 2020، كما قرر شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي إحالة ملف انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى المنتخب الأولمبي للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020، إلى مسئولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.
تتيح اللوائح للمنتخب الأولمبي ضم 3 لاعبين فوق السن للمشاركة في الأولمبياد ويعد محمد صلاح أبرز المرشحين للانضمام ويأتي من بعده محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.
وأكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، طلب ملفا كاملا عن المنتخب الأولمبى وكل ما يتعلق باللاعبين وبرنامج الإعداد للأولمبياد لدراسة موقف مشاركة محمد صلاح نجم المنتخب الأول وليفربول فى أولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل.
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