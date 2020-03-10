شكرا لقرائتكم خبر عن فوز المحلة والمنصورة والأولمبى وخسارة البلدية فى الجولة الـ17 بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت مباريات الجولة السابعة عشرة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى عن العديد من المفاجآت بعد تحقيق غزل المحلة لأغلى ثلاث نقاط بالفوز على ملعبه بهدف مقابل لا شىء على حساب المتصدر دمنهور ليقفز للمركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 32 نقطة بينما تجمد رصيد أبناء البحيرة عند 33 نقطة وما زال في المركز الأول.

وجاءت باقى نتائج المجموعة بتعادل دكرنس وفاركو بهدفين لمثليهما ليرتفع رصيد الأول إلى 26 نقطة في المركز السابع، بينما ارتفع رصيد الثانى إلى 32 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن المحلة، في الوقت الذى واصل فيه المنصورة سلسلة نتائجهم الجيدة في الدور الثانى وفازوا على بيلا بثلاثية نظيفة رافعين رصيدهم إلى 30 نقطة في المركز الرابع للمسابقة.

في الوقت نفسه استعاد فريق الأولمبى عافيته في اللقاء الأول لأحمد سارى كمدير فنى للفريق وحقق فوزًا غاليا على بلدية المحلة بهدف مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 19 نقطة وما زال في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد البلدية إلى 22 نقطة في المركز الثامن، كما استمر أبوقير للأسمدة بقيادة أحمد الكأس في صحوته منذ قدوم الأخير على رأس القيادة الفنية للفريق ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس للمجموعة بينما تجمد رصيد مالية كفر الزيات عند 5 نقاط.