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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يستبعد صالح جمعة من حساباته فى الموسم الجديد، اتحاد الكرة يتواصل مع وزارة الصحة لحسم مصير الجماهير فى المباريات.

- الزمالك يستبعد صالح جمعة من حساباته فى الموسم الجديد

استبعد مسئولو الزمالك، ضم صالح جمعة، لاعب وسط الأهلى، فى الموسم المقبل، بعدما ربطت عدة تقارير من مصادر مقربة من اللاعب أنه ضمن دائرة اهتمامات القلعة البيضاء فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تجميده من قبل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأحمر، الذى لم يكتفِ باستبعاد اللاعب من المباريات فقط ولكنه يرفض أيضًا مشاركته فى التدريبات وذلك على خلفية الأزمة التى حدثت بين الطرفين فى أحد التدريبات، وعدم التزامه.

- محاولات لإقامة وديتى المنتخب الأولمبى أمام البرازيل والأرجنتين فى مصر

تجرى محاولات لإقامة وديتى منتخب مصر الأولمبى أمام البرازيل والأرجنتين فى شهر مارس الجارى، داخل مصر وهو ما تحسمه الشركة المنظمة للدورة فى ظل تمسك منتخب البرازيل بمواجهة منتخب مصر فى أَى مكان بالعالم بعد أن طلب منتخب البرازيل استضافة مصر أو العكس وهو ما يتم حسمه خلال الساعات المقبلة بتحديد الموعد النهائى والرسمى لمعسكر الفراعنة الصغار ومصير وديتى البرازيل والأرجنتين.

- الأهلى يدرس إراحة الأساسيين أمام سموحة خوفاً من الإجهاد

يدرس رينية فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى إراحة الثنائى على معلول وأحمد فتحى من مباراة الفريق الأحمر المرتقب إقامتها غداً أمام سموحة، فى إطار منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، بالإضافة لغياب محمود كهربا وجونيور أجايى وياسر إبراهيم بسبب الإيقاف إثر أحداث مباراة السوبر المحلى.

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- اتحاد الكرة يتواصل مع وزارة الصحة لحسم مصير الجماهير فى المباريات

قرر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، التواصل مع وزارة الصحة عن طريق اللجنة الطبية بالجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان التى تم تشكيلها مؤخرا لمتابعة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

- اتحاد الاسكواش يعلق النشاط المحلى حتى إشعار آخر بسبب كورونا

قرر الاتحاد المصرى للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، إيقاف النشاط المحلى (بطولات - دورى عام) وعدم إقامة أي فعاليات، اعتبارا من بطولتي هليوبوليس وطنطا ولحين صدور قرار آخر من الاتحاد المصرى للاسكواش.

- 195 ناديًا فى عمومية الجبلاية لاعتماد اللائحة الجديدة بعد استبعاد مراكز الشباب

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، توجيه الدعوة إلى 195 ناديًا لحضور الجمعية العمومية لاعتماد لائحة النظام الأساسى الجديدة، والتى سيرسلها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، خلال الأيام المقبلة بعد صياغتها.

- "كورونا" يلغى معسكر المنتخب الأولمبى فى الإمارات

تقرر بصفة رسمية إلغاء استضافة دولة الإمارات وتحديدًا دبي لدورة ودية يشارك فيها منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب بسبب انتشار فيروس كورونا مؤخرًا، حيث كان مقررًا خوض المنتخب وديتين أمام البرازيل أو كرواتيا ثم ودية ثانية أمام منتخب الأرجنتين في الفترة من 23 حتى 31 مارس الجاري في إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تنطلق في يوليو المقبل.