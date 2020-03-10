شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 بركلات جزاء عن طريق الـVAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق المقاولون العرب مع نظيره طلائع الجيش بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وجاء هدف المقاولون العرب عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة في الدوري المصري.

فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش في الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـ VAR أيضًا.

الشوط الأول

وفي الدقيقة 8، كاد محمود أبو السعود حارس المقاولون أن يكلف فريقه خطأ بعد تشتيته للكرة بشكل غريب ولكن لحسن حظه ترتطم الكرة بيد مهاجم طلائع الجيش.

وقرر الحكم سعيد حمزة، عدم احتساب ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش أمام المقاولون العرب في الدقيقة 40، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو الـVAR.

وحرم القائم المقاولون العرب من تسجيل الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول، بعد تسديدة قوية من محمد سمير مدافع الذئاب الجبل من خلال ركلة حرة مباشرة من خارج ركلة الجزاء.

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الشوط الثاني

حاول لاعبو الفريقين في فرض السيطرة علي منطقة وسط الملعب عن طريق بعض التمريرات الصغيرة، وسعي لاعبي طلائع الجيش في ادراك هدف التعادل عن طريق بعض الهجمات المتباعدة ولكن نجح محمود ابو السعود في التصدي لها.

واحتسب الحكم سعيد حمزة، ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش أمام المقاولون في الدقيقة 84، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو الـVAR، ليحرز الطلائع هدف التعادل.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير ثابت، إبراهيم صلاح، فادي نجاح، حسن الشامي، محمد مجلي، لويس إدوارد، معروف يوسف، شكري نجيب، سيف الجزيرى.

خاض طلائع الجيش المباراة بتشكيل يتكون من

محمد بسام، خالد سرحان، عمرو نجيب، كريم طارق، عمرو جمال، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد، كيفن موهير، محمد سمير، عمار حمدي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 3 مباريات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا، فيما يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 3 وتعادل في 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.