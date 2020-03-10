شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك عن حرمان جماهيره أمام الرجاء: "كورونا هتمشي قبل الماتش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاءل حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بحضور الجماهير البيضاء لمساندة فريقها أمام الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم التحذيرات الكبيرة بمنع التجمعات والجماهير خوفًا من إصابة المزيد من الضحايا بفيروس كورونا المستجد.

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وكشف مسئولو اتحاد الكرة ، ان مباراتي الاهلي والزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد والرجاء المغربيين ستقاما بدون جمهور وفقا للمعطيات الحالية والإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا .

ويلعب الاهلي والزمالك مع بطلا المغرب أوائل مايو المقبل في صهاب نصف نهائي أبطال أفريقيا على أن يقام لقاء العودة بعدها بأسبوع.

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وأوضح مسئولو الجبلاية ان قرار اقامة المباريات بدون جمهور الذي تم اعلانه ينطبق علي مباريات المنتخب الوطني وكذلك مباريات الاندية المصرية في بطولات افريقيا وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز .

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا للتأكيد على إقامة مباريات الدورى المقبلة بدون جمهور بسبب فيروس كورونا المستجد، وجاء نص البيان كالتالى :" حفاظا على سلامة جماهير الكرة المصرية في هذه الظروف الخاصة التي تستوجب اتخاذ كافة التدابير في مواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" الذي يعاني منه العالم أجمع، واستجابة للتعليمات الخاصة بهذا الشأن ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباريات المقبلة بدون حضور جماهيري وحتى إشعار آخر".

تقرر مواجهة الزمالك مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، على أن يقام لقاء الذهاب أحد يومي 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، على أن يقام العودة فى مصر أحد يومي 8 و9 من الشهر ذاته، وستقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية في أحد دول الكاميرون أو المغرب أو تونس يوم 29 مايو.

وجاء الزمالك بمثابة أول المتأهلين إلى نصف النهائى الأفريقى بعد تخطى عقبة الترجى التونسى، بعدما نجح الأبيض فى إقصاء حامل اللقب من دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، عقب المباراة التى جمعت بينهما على ستاد رادس، فى إياب دور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، فعلى الرغم من هزيمة الفارس الأبيض بهدف دون رد، إلا أنه استطاع اقتناص بطاقة التأهل من تونس بعدما حقق الفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.