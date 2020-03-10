شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل سباق أمريكا فى بطولة العالم للدراجات النارية حتى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأجل انطلاق بطولة العالم للدراجات النارية للمرة الثالثة على التوالي اليوم الثلاثاء بعدما أعلن منظمون تأجيل سباق جائزة أمريكا الكبرى حتى نوفمبر ، وكان من المقرر اقامة السباق بين الثالث والخامس من ابريل على حلبة أوستن في تكساس وسيقام الآن بين 13 و15 نوفمبر، وتم تغيير موعد السباق الختامي في بلنسية ليقام بين 20 و22 نوفمبر.

وقال منظمون في بيان "يؤسف الاتحاد الدولي ومجموعة دورنا سبورتس (مالكة الحقوق التجارية للبطولة) الاعلان عن تأجيل سباق أمريكا".

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وألغي السباق الافتتاحي للموسم في قطر في الثامن من مارس بسبب قيود السفر التي فرضتها البلاد وسط مخاوف فيروس كورونا.

كما تأجل سباق جائزة تايلاند الكبرى ثاني سباقات الموسم والذي كان مقررا في 22 مارس إلى الرابع من اكتوبر .

وسيتسبب هذا التغيير في إقامة سباق إسبانيا في 27 سبتمبر، أي قبل موعده الأصلي بأسبوع واحد.