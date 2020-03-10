شكرا لقرائتكم خبر عن عزمى محيلبة يتأهل إلى نهائيات الإسكيت بكأس العالم للرماية في قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل عزمى محيلبة لاعب المنتخب الوطنى للرماية إلى نهائيات منافسات الإسكيت بكأس العالم بقبرص في ظل احتلاله المركز الرابع في التصفيات بتحقيق 74 طبقا من أصل 75 لتحديد المراكز الـ6 الأوائل.

فيما احتل حمدى مصطفى المركز لـ55 برصيد 69 طبقا، وساركيس مارتيان المركز الـ44 برصيد 70 طبقا.

حققت ماجى عشماوى، لاعبة المنتخب الوطنى للرماية، المركز التاسع فى منافسات كأس العالم المقامة فى قبرص بمسابقة التراب برصيد 113 طبقًا، لتنجح فى حسم كوتة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 على حساب مواطنتها سوزان جابر.

حصلت اللاعبة ماجى عشماوى على كوتة التأهل من قبل بحصولها ذهبية أطباق الحفرة فى منافسات بطولة أفريقيا للرماية المقامة فى الجزائر التى أقيمت فى نوفمبر الماضى، إلا أن اتحاد الرماية قام بعمل نظام رسمى لحسم اسم اللاعبة المتأهلة وفقًا للنتائج الأفضل على صعيد 3 بطولات متتالية ومن ضمنها كأس العالم و البطولة العربية التى اختتمت بمصر مؤخرا.

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من جهته أعلن حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية عن تفوق ماجى عشماوى فى نظام حسم اسم مقعد كوتو التراب لتشارك فى أولمبياد طوكيو 2020.

حقق المنتخب المصرى للرماية بالمركز الأول وصدارة الترتيب العام للبطولة العربية الخامسة عشر للرماية، التى أقيمت فعالياتها فى مصر على ملاعب نادى الرماية ونادى الصيد 6 أكتوبر، بمشاركة 400 رامٍ ورامية من 14 دولة.

وفاز فراعنة الرماية بالمركز الأول بعدما حققوا 53 ميدالية متنوعة، بواقع 19 ذهبية و17 فضية و17 برونزية، وحل المنتخب العمانى فى المركز الثانى برصيد 34 ميدالية متنوعة، بواقع 10 ذهبيات و13 فضية و11 ميدالية برونزية.

وجاء المنتخب السعودى ثالثًا بعدما حقق 12 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و3 ميداليات برونزية.

وحل منتخب الكويتى رابعا بـ14 ميدالية، متقدما على المنتخب البحرينى صاحب الـ18 ميدالية متنوعة، وفى المركز السادس جاء منتخب الإمارات بـ8 ميداليات، وسابعا منتخب تونس، وثامنا منتخب اليمن، وتاسعا منتخب لبنان.