شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الطلائع يتعادل مع المقاولون من ركلة الجزاء احتسبها الـ"VAR" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتسب الحكم سعيد حمزة، ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش أمام المقاولون في الدقيقة 84، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو الـVAR، فى المباراة المقام بين الفريقين في الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تقام على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وسجل محمد ناصف هدف التعادل لطلائع الجيش من ركلة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة ، لتصبح النتيجة 1-1 .

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

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محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير ثابت، إبراهيم صلاح، فادي نجاح، حسن الشامي، محمد مجلي، لويس إدوارد، معروف يوسف، شكري نجيب، سيف الجزيرى.

كما أعلن عبد الحميد بسيونى عن تشكيل طلائع الجيش والذى جاء كالتالى:

محمد بسام، خالد سرحان، عمرو نجيب، كريم طارق، عمرو جمال، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد، كيفن موهير، محمد سمير، عمار حمدي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 21 هدفًا وتلقت شباكه 14 هدفًا، فيما يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 3 وتعادل في 7 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفًا وتلقت شباكه 25 هدفًا .