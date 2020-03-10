اتحاد الكرة: مباراتا الأهلى والزمالك أمام الوداد والرجاء بدون جمهور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباراتا الأهلى والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد والرجاء المغربيين ستقامان بدون جمهور، وفقا للمعطيات الحالية والإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.
ويلعب الأهلي والزمالك مع بطلي المغرب أوائل مايو المقبل في ذهاب نصف نهائي أبطال إفريقيا على أن يقام لقاء العودة بعدها بأسبوع.
وأوضح مسئولو الجبلاية ان قرار إقامة المباريات بدون جمهور الذي تم إعلانه ينطبق على مباريات المنتخب الوطني وكذلك مباريات الأندية المصرية في بطولات إفريقيا وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز .
وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا للتأكيد على إقامة مباريات الدورى المقبلة بدون جمهور بسبب فيروس كورونا المستجد، وجاء نص البيان كالتالى :" حفاظا على سلامة جماهير الكرة المصرية في هذه الظروف الخاصة التي تستوجب اتخاذ كافة التدابير في مواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" الذي يعاني منه العالم أجمع، واستجابة للتعليمات الخاصة بهذا الشأن ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباريات المقبلة بدون حضور جماهيري وحتى إشعار آخر".
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