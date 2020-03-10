شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل المقاولون والطلائع فى الجولة 18 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب عن تشكيل ذئاب الجبل، الذى يستعد لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تقام على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير ثابت، إبراهيم صلاح، فادي نجاح، حسن الشامي، محمد مجلي، لويس إدوارد، معروف يوسف، شكري نجيب، سيف الجزيرى.



المقاولون

كما أعلن عبد الحميد بسيونى عن تشكيل طلائع الجيش والذى جاء كالتالى:

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محمد بسام، خالد سرحان، عمرو نجيب، كريم طارق، عمرو جمال، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد، كيفن موهير، محمد سمير، عمار حمدي.



الطلائع

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 21 هدفًا وتلقت شباكه 14 هدفًا، فيما يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 3 وتعادل في 7 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفًا وتلقت شباكه 25 هدفًا .

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بمواصلة رحلة حصد النقاط مثلما حدث في الدور الأول لإنهاء المسابقة في المراكز الأربعة الأولى لضمان المشاركة أفريقيا بالموسم المقبل مشددًا على ضرورة احترام فريق الطلائع رغم نتائجه المتراجعة هذا الموسم لضمان حصد النقاط الثلاث.

على الجانب الآخر يسعى عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع للخروج من دوامة التعادلات التي تسيطر على نتائج فريقه بحثًا عن النقاط الثلاث لتصحيح مسار الفريق في الدور الثانى وتفادى دوامة الهبوط مبكرًا قبل الأسابيع الأخيرة للمسابقة.