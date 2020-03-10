شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين وزير الرياضة ومسئولى "كاف" بحضور الجناينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المغربي عبدالمنعم باه، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي، وبحضور كل من عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والسيد أنطوني بافلو، نائب السكرتير العام، والسيدة أشطا صالح مديرة الشئون القانونية، ومروة حسام مديرة الموارد البشرية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم .

تناول الاجتماع دعم الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لكافة أنشطة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكذلك تفعيل اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي آخر خلال خمسة عشر يومًا، يضم وفدا من وزارة الرياضة، ووفدا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يهدف إلى تسهيل كل الأمور المتعلقة بدعم أنشطة الاتحاد.

وفي هذا الصدد أكد وزير الرياضة على تقديم كامل الدعم للاتحاد من أجل تطوير كرة القدم الأفريقية، مع توفير كل التسهيلات وإزالة العقبات التي من الممكن أن تحول دون تحقيق هذا التطوير.

Advertisements

وأضاف صبحي أن الدولة المصرية تدعم كل أنشطة الاتحاد الأفريقي بعد توقيع عقد المقر الجديد، لافتًا إلى أن مصر هي الداعم الأكبر لكل الاتحادات الافريقية في مختلف الرياضات.

وفي المقابل أعرب سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن سعادته الكبيرة بهذا الدعم من قبل وزارة الشباب والرياضة، موضحًا أن نجاح البطولات الأفريقية التي أقيمت في مصر قد فاقت النجاح المتوقع بعد تنظيمها لبطولة الأمم الأفريقية رقم 32 للكبار، وبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي فاز بها المنتخب المصري، وكذلك مسابقة الأفضل في افريقيا التي أقيمت في مدينة الغردقة.

واختتم "عبدالمنعم باه" بتقديم الشكر لوزير الرياضة، على تسهيل إقامة كل موظفي الاتحاد الأفريقي، وبما تتضمنه اتفاقية المقر والدعم الحكومي الكبير للاتحاد.