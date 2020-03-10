شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وقائية لجهاز المنتخب بعد اكتشاف حالة كورونا فى توجو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الطبى لمنتخب مصر بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، بالتنسيق مع اللجنة الطبية باتحاد الكرة، التجهيز لعدد من الإجراءات الطبية بسبب فيروس كورونا قبل السفر إلى توجو يوم 27 مارس الجاري لمواجهتها يوم 29 في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.
وكشف مصدر بجهاز المنتخب عن أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدرى، طلب من الجهاز الطبي تجهيز الإجراءات الطبية الوقائية والخاصة بفيروس كورونا ، قبل السفر إلى توجو خاصة بعد إعلان اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس هناك.
وتلقي اتحاد الكرة خطاب من اتحاد توجو يُحدد فيه الأخير يوم 29 مارس موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام توجو على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون، وهو ما وضع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري في أزمة ومأزق خاصة أن مباراة الفريقين بالقاهرة يوم 26 مارس في الجولة الثالثة وبالتالي يواجه الجهاز الفني أزمة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين خاصة أن المنتخب الوطني سيتوجه إلى توجو يوم 27 ولن يخوض إلا تدريب وحيد على الأكثر في توجو فضلاً عن التخوف من تعرض نجوم الفراعنة للإصابة أو الإجهاد.
واستقر الجهاز الفني للمنتخب بالتنسيق مع اتحاد الكرة على سفر المنتخب الوطني بطائرة خاصة إلى توجو بسبب ضيق الوقت وتوفير الوقت في رحلة السفر خاصة أن التوجه بالطائرة الخاصة سيوفر أكثر من 24 ساعة حيث أن السفر العادي يتطلب ترانزيت في أثيوبيا والسفر بعد ذلك إلى توجو وهو ما يزيد من حالة الإرهاق والإصابات بين اللاعبين.
من ناحية أخرى، أصدر اتحاد الكرة بيانًا رسميًا للتأكيد على إقامة مباريات الدورى المقبلة بدون جمهور بسبب فيروس كورونا المستجد.
وجاء نص البيان كالتالى: "حفاظا على سلامة جماهير الكرة المصرية فى هذه الظروف الخاصة التى تستوجب اتخاذ كافة التدابير فى مواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" الذى يعانى منه العالم أجمع، واستجابة للتعليمات الخاصة بهذا الشأن، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم إقامة المباريات المقبلة بدون حضور جماهيرى وحتى إشعار آخر".
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